Aun con lluvias, pastizales mantienen riesgo latente de incendios

Aunque las precipitaciones recientes redujeron hasta en un 70 por ciento la incidencia de siniestros, la emergencia no ha terminado

A pesar de la presencia de las lluvias aún el peligro inminente persiste en Ciudad Victoria, donde los pastizales secos mantienen a la capital en alerta máxima por incendios.

Aunque las precipitaciones recientes redujeron hasta en un 70 por ciento la incidencia de siniestros, la emergencia no ha terminado.

Protección Civil y Bomberos pasó de atender picos de hasta 21 incendios por día en lo más crítico del estiaje, a un promedio que sigue siendo elevado: de 6 a 8 diarios, lo que representa entre 50 y 60 a la semana.

Del 3 de agosto al 3 de septiembre, tan solo en un mes, se atendieron 685 servicios, la mayoría por zacatales y lotes baldíos.

El problema no es el clima, sino el descuido humano

Las principales causas detectadas por las autoridades son colillas de cigarro arrojadas sin apagar a orilla de carretera, quemas inmoderadas de basura y de terrenos para desmontar que se salen de control, botellas de vidrio que generan efecto lupa, e incluso el sobrecalentamiento de vehículos.

Protección Civil ha recibido además reportes ciudadanos de incendios provocados de forma intencional en la colonia Mainero y en el lecho del Río San Marcos.

Los daños ya son visibles y costosos

El caso más emblemático de este año fue el incendio registrado en un baldío junto al estacionamiento que utilizan los trabajadores del IMSS La Loma, sobre la avenida del Estudiante.

El fuego avanzó entre matorrales secos y alcanzó siete vehículos; tres de ellos —un Volkswagen, un Renault y un Chevrolet— terminaron como pérdida total.

La lista de puntos críticos se extiende a los alrededores de la Universidad Politécnica, el CBTis, las inmediaciones del Congreso, el Eje Vial, la carretera a Mante, la salida a Matamoros y el Libramiento Naciones Unidas, donde un solo incendio obligó a un operativo de cinco horas con ocho unidades y pipas de Comapa por el denso humo.

Ante el panorama, las corporaciones pidieron a la población no bajar la guardia:

Qué debe hacer la ciudadanía

- No tirar colillas, cerillos, basura ni vidrio en pastizales, baldíos ni carreteras.

- Evitar por completo la quema de basura y de pastizal. Si es agrícola, avisar antes a Protección Civil y verificar que no haya viento.

- No hacer fogatas en zonas con vegetación seca.

- Limpiar terrenos y patios, retirando zacate y material combustible.

- Reportar de inmediato al 911 cualquier columna de humo y no intentar contener incendios grandes por cuenta propia.

- No estacionar sobre hierba seca.

Protección Civil advirtió que mientras quede vegetación seca, una mínima chispa basta para desatar un siniestro de varias hectáreas.