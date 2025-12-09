Aumento salarial beneficiará más al gobierno que al trabajador

el alza no representará una mejora sustancial en el poder adquisitivo, pues generará incrementos en los costos operativos de las empresas,

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa expresó su preocupación tras el reciente anuncio del incremento al salario mínimo por parte del Gobierno Federal, al considerar que el ajuste traerá mayores beneficios a la recaudación gubernamental que al ingreso real de los trabajadores en la región.

De acuerdo con Gildardo López Hinojosa, presidente del organismo, el alza no representará una mejora sustancial en el poder adquisitivo, pues generará incrementos en los costos operativos de las empresas, sobre todo en las MIPYMES. Además, el incremento será absorbido por impuestos, cuotas de seguridad social y la tendencia al alza en los precios de bienes y servicios.

¿Qué costos aumentan con el alza al salario mínimo?

La CANACO explicó que, al elevarse el salario mínimo, también se incrementan de manera automática el Salario Base de Cotización ante IMSS e INFONAVIT, así como las cuotas patronales, los descuentos aplicados a los trabajadores y el Impuesto Sobre Nómina. Estos factores, señaló el organismo, elevan las cargas administrativas y financieras del comercio formal y reducen el efecto real del aumento en el bolsillo del empleado.

Asimismo, el organismo destacó que las tablas del ISR y el subsidio al empleo permanecen desactualizados, lo que provocará que una parte del incremento salarial quede retenida por Hacienda, limitando todavía más su impacto positivo para las familias.

¿Por qué CANACO advierte que el beneficio podría anularse?

El organismo empresarial advirtió que, sin una estrategia que atienda factores como los costos de producción, el transporte, los combustibles y la inseguridad, el ajuste al salario terminará trasladándose a los precios finales al consumidor. Esta tendencia, señalaron, podría anular cualquier beneficio económico para los hogares e incrementar la presión sobre los negocios locales.

Finalmente, la CANACO Reynosa exhortó al Gobierno Federal a actualizar las tablas del ISR, recalcular el subsidio al empleo, revisar las cargas de seguridad social y presentar una política antiinflacionaria efectiva. El objetivo, afirmó el organismo, es evitar afectaciones al comercio formal y asegurar que cualquier incremento al salario represente un beneficio real para los trabajadores.