Aumentan solicitudes de ayuda por violencia contra mujeres

Uno de los principales obstáculos para que puedan romper el ciclo de agresiones sin poner en riesgo su integridad o la de sus hijos

La violencia contra la mujer continúa siendo una problemática que afecta a familias de Tamaulipas, particularmente en Reynosa, donde organizaciones civiles aseguran que cada vez son más las mujeres que buscan apoyo para poder escapar de situaciones de agresión y, en algunos casos, ponerse a salvo junto con sus hijos.

Leticia Guerrero Lozano, presidenta de la Fundación Libélulas de Esperanza, señaló que diariamente reciben solicitudes de ayuda de mujeres que requieren desde asesoría y acompañamiento para presentar una denuncia, hasta apoyo para abandonar el domicilio donde se encuentran junto a su agresor.

“Actualmente estamos hablando de que nosotros recibimos hasta cuatro o cinco llamadas a través de un WhatsApp o de la línea oficial de la asociación, o bien a través de nuestra plataforma de Facebook, nos piden el apoyo para asesorías, acompañamiento ante las agencias para levantar sus denuncia, o incluso para resguardo y poder salir del domicilio donde está con su agresor”, explicó.

Mujeres enfrentan dificultades para ponerse a salvo

La representante de la organización advirtió que la violencia intrafamiliar no es un fenómeno nuevo, pero consideró que actualmente las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a mecanismos de protección inmediata, especialmente cuando tienen hijos y no cuentan con un lugar seguro al cual acudir.

“De por sí, la violencia intrafamiliar es algo que ha sido por décadas que se viven los hogares, pero no a la magnitud de hoy en día, donde las mujeres no tienen el acceso a un apoyo inmediato para poder salir de la problemática en la que viven”, señaló.

Guerrero Lozano puso como ejemplo el caso de mujeres que tienen bajo su responsabilidad a tres o cuatro hijos y que, aun cuando deciden abandonar al agresor, no cuentan con un espacio donde puedan permanecer de manera segura.

“Tenemos el caso de una mujer con tres o cuatro hijos y difícilmente se puede salir del lugar donde se está agrediendo porque no tiene donde resguardarse, nuestra ciudad no cuenta con un lugar como tal, para estas mujeres víctimas ni para sus infantes”, lamentó.

La falta de espacios especializados para atender a mujeres víctimas de violencia representa, de acuerdo con la organización, uno de los principales obstáculos para que puedan romper el ciclo de agresiones sin poner en riesgo su integridad o la de sus hijos.

Cuestionan respuesta ante llamados de emergencia

A esta situación se suma la crítica hacia la respuesta de algunas instituciones encargadas de atender las emergencias y denuncias. La presidenta de Libélulas de Esperanza cuestionó particularmente la actuación del servicio de emergencias 911 y afirmó que en algunos casos las víctimas han tenido que recurrir a organizaciones civiles ante la falta de una respuesta inmediata.

“Del 1 al 10, para darles el beneficio de que hacen algo un uno o un dos, porque por ejemplo el 911 es una de las dependencias que no contestan ni atienden los llamados”, afirmó.

Como ejemplo, relató el caso reciente de una mujer que había solicitado ayuda en varias ocasiones debido a las amenazas y agresiones de su expareja, sin que las autoridades acudieran de inmediato.

“Hace poco nosotros tuvimos que intervenir en un llamado porque ya la persona había hablado varias veces al 911 y no había asistido, ella estaba sufriendo de que su ex pareja había ido a orientarla a su domicilio, había ido a rayar o a golpear su casa y amenazarla de muerte, y la autoridad no se presentó”, relató.

Ante esta situación, explicó que fue necesario que la organización realizara directamente el llamado a los servicios de emergencia para que finalmente se enviara apoyo a la víctima.

“Entonces nosotros hicimos el llamado directo desde nuestra oficina al 911, ya con los datos de la víctima y es como se presentó las autoridades a dar auxilio y darle seguimiento a la denuncia y todo”, agregó.

Piden fortalecer la protección institucional

La violencia contra las mujeres puede escalar hasta consecuencias irreversibles, incluyendo feminicidios, por lo que las organizaciones civiles consideran indispensable fortalecer la atención institucional, mejorar los mecanismos de respuesta ante emergencias y crear espacios seguros donde las víctimas puedan resguardarse junto con sus hijos.

Mientras estos mecanismos continúan siendo insuficientes, asociaciones como Libélulas de Esperanza mantienen una labor de acompañamiento que busca brindar a las mujeres una alternativa para salir de ambientes violentos, en un problema que sigue cobrando relevancia y que demanda una respuesta efectiva de las autoridades.