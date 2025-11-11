Aumentan quejas contra COMAPA por cobros excesivos

La Profeco informó que ha logrado conciliaciones a favor de los usuarios ante cobros considerados excesivos o injustificados

En los últimos meses, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha registrado un incremento en las quejas presentadas por usuarios en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa, principalmente por cobros considerados excesivos o injustificados.

De acuerdo con José Luis Márquez Sánchez, delegado de la Profeco en la zona nororiente del país, las más recientes 11 reclamaciones atendidas corresponden precisamente a este tipo de inconformidades, las cuales han sido resueltas mediante procesos de conciliación que resultaron favorables para los consumidores.

El funcionario explicó que todas las quejas comparten un mismo origen: cargos elevados en los recibos del servicio de agua, lo que generó inconformidad entre los usuarios.

Sin embargo, destacó que en cada uno de los casos la intervención de la Profeco permitió alcanzar acuerdos satisfactorios, logrando que la COMAPA diera marcha atrás a los cobros cuestionados por los ciudadanos.

“Todas tienen un común denominador, que han sido por altos cobros, y afortunadamente se ha logrado la conciliación en todas y cada una de ellas”, afirmó Márquez Sánchez.

Subrayó además que este resultado refleja la confianza creciente de la población hacia la Profeco, pues muchos usuarios optan por acudir primero a la dependencia para resolver sus diferencias mediante la vía de la mediación antes de recurrir a instancias mayores.

El delegado puntualizó que el aumento en el número de denuncias no solo evidencia irregularidades en los cobros del organismo operador del agua, sino también la efectividad de los mecanismos de conciliación que ofrece la Profeco para proteger los derechos de los consumidores.

Finalmente, Márquez Sánchez reiteró el compromiso de la dependencia de continuar trabajando de manera cercana con los usuarios y los organismos públicos, con el objetivo de garantizar un servicio justo, transparente y en beneficio de la ciudadanía.