Aumentan control en puntos de depósito de basura en Victoria

El gobierno municipal delimita los espacios y horarios autorizados para evitar la colocación de desechos en sitios no permitidos.

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que continúan los recorridos por colonias y zonas ejidales para atender las solicitudes de la ciudadanía, entre ellas la reposición de luminarias y la organización de los puntos de recolección de basura.

El alcalde señaló que, de acuerdo con lo que ha escuchado durante las visitas, el 99 por ciento de las personas reconoce los avances en el servicio de recolección. Sin embargo, algunos ciudadanos han reportado que se deposita basura en lugares no autorizados.

Estrategia de ordenamiento y coordinación vecinal

Para atender esta situación, el municipio trabaja en identificar y señalizar los puntos permitidos, con información sobre los días y horarios de recolección. También busca coordinarse con los vecinos para que ayuden a cuidar esos espacios y eviten dejar residuos en esquinas o sitios donde no corresponde.

"Nos estamos poniendo de acuerdo con los ciudadanos para que ellos mismos sean quienes cuiden y no coloquen la basura en las esquinas, en donde no se debe", indicó.

Continuidad de los recorridos territoriales

El alcalde capitalino aseguró que continuará con sus recorridos por las colonias populares, zona ejidal y fraccionamientos con el objetivo de atender de manera personal y directa las demandas de la ciudadanía.