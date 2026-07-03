La Procuraduría trabaja en la integración de una red de apoyo y en la localización de familiares para determinar posibles responsabilidades legales

Aumentan casos de maltrato contra adultos mayores en la zona sur. Suman hasta 20 atenciones en lo que va del año Por Bernardo Gallardo Altamira, Tamps. Entre 18 y 20 casos de presunto maltrato y omisión de cuidados contra adultos mayores ha atendido en lo que va del año la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Altamira, cifra que lamentablemente muestra una tendencia al alza.

La Procuradora Francisca Arteaga, señaló que, si bien no se ha registrado un incremento en los reportes relacionados con menores de edad, sí ha llamado la atención el aumento de situaciones de violencia hacia personas de la tercera edad, principalmente por abandono y negligencia por parte de sus familiares.

Tan solo en la última semana se confirmaron dos casos positivos de violencia por omisión de cuidados contra mujeres adultas mayores.

Uno de los casos requirió traslado hospitalario

Explicó que uno de los casos corresponde a una mujer adulta mayor que fue localizada en condiciones delicadas de salud y tuvo que ser trasladada del Hospital General de Altamira al Hospital "Dr. Carlos Canseco" de Tampico, debido a la gravedad de su estado.

Detalló que la víctima presenta una patología que le impide mover la mitad de su cuerpo, por lo que depende completamente del apoyo de terceros para satisfacer sus necesidades básicas.

Ante ello, la Procuraduría trabaja en la integración de una red de apoyo y en la localización de familiares para determinar posibles responsabilidades legales.

Advierten posibles sanciones penales

Francisca Arteaga advirtió que, de acreditarse abandono, violencia física o psicológica, los responsables podrían enfrentar sanciones penales, ya que las condiciones en las que algunos adultos mayores son encontrados resultan sumamente lamentables.

Indicó que el segundo caso confirmado también corresponde a una mujer adulta mayor víctima de trato negligente, cuyo expediente continúa en investigación con la intervención de diversas autoridades, por lo que aún no se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía.

La procuradora precisó que la dependencia no investiga delitos, sino que documenta las condiciones de vulnerabilidad y, cuando existen elementos suficientes, canaliza los casos al Ministerio Público o ejerce la representación legal de las víctimas.

Asimismo, explicó que parte del incremento obedece a que algunos adultos mayores son abandonados por sus familiares en municipios de la zona sur, lo que obliga a la intervención de las instituciones para garantizar su protección y atención integral.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier posible caso de maltrato, abandono o violencia contra adultos mayores o menores de edad, al recordar que las denuncias pueden realizarse incluso de forma anónima para facilitar la intervención oportuna de las autoridades.