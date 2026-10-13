Aumentan avistamientos de serpientes en colonias de Reynosa

Se han registrado hallazgos en viviendas de Puerta Grande y Hacienda Las Fuentes, además de un incidente en la primaria Camila Garza

El crecimiento de la mancha urbana hacia áreas naturales coincide con reportes cada vez más frecuentes de serpientes en zonas habitacionales de Reynosa, donde los reptiles han sido encontrados en patios de viviendas y hasta en planteles educativos, generando preocupación entre las familias.

Este fin de semana, habitantes de la colonia Puerta Grande, en la calle Zamora, localizaron una víbora de cascabel en el patio de su domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos para retirar al ejemplar y evitar riesgos para los residentes.

A este caso se suma el avistamiento reciente de una serpiente en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, así como el incidente ocurrido en la primaria Camila Garza, ubicada en la colonia Villa Florida, donde una estudiante de quinto grado fue mordida por un reptil que se encontraba dentro de una de las aulas.

Ante estos reportes, se recomienda a la población no intentar capturar, ahuyentar ni matar a las serpientes, ya que estas acciones pueden provocar una mordedura.

Lo indicado es mantener una distancia segura, evitar acercamientos y solicitar la intervención de personal especializado.

Los avistamientos pueden reportarse al número de emergencias 911 o directamente a Protección Civil y Bomberos de Reynosa, a través de los teléfonos 899 955 0010 y 899 955 0011.

La atención oportuna permite que personal capacitado retire a los animales de manera segura y reduzca los riesgos para habitantes, estudiantes y trabajadores en las zonas donde se presentan estos encuentros.