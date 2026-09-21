Aumentan apoyos federales de Bienestar en Tamaulipas

La inversión pasó de 7 mil millones de pesos en 2022 a casi 25 mil 865 millones, mientras 911 mil 121 personas reciben estos programas sociales

La inversión federal destinada a los Programas para el Bienestar en Tamaulipas aumentó de 7 mil millones de pesos, al inicio de la administración estatal en 2022, a cerca de 25 mil 865 millones de pesos, informó María de Lourdes Puente Vizcarra, encargada de los programas federales para el bienestar en la entidad.

Durante su participación en el programa Diálogos con Américo, que se transmite los domingos a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, la funcionaria señaló que actualmente 911 mil 121 tamaulipecos son beneficiarios de estos apoyos.

Puente Vizcarra destacó que, con el paso del tiempo, también se ha ampliado la cobertura de los programas y el número de derechohabientes, particularmente entre las personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar.

Programas sociales benefician a más de 300,000 tamaulipecos

La secretaria de Bienestar del Gobierno de Tamaulipas, Silvia Casas González, destacó que las acciones sociales implementadas en la entidad forman parte del proceso nacional de transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal Radio Tamaulipas, la funcionaria señaló que estos programas complementan la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya, al permitir que los apoyos lleguen a un mayor número de familias y contribuyan a reducir las carencias sociales.

Informó que, durante la actual administración estatal, se destinan en promedio más de 900 millones de pesos anuales a programas de bienestar, con más de 300 mil beneficiarios.

Casas González explicó que, tras cruzar los padrones de beneficiarios, se identificó que entre 90 mil y 100 mil personas reciben simultáneamente distintos apoyos, como despensas y pensiones para adultos mayores. Consideró que esta coincidencia representa un ejercicio de complementariedad para atender las necesidades de más familias tamaulipecas.

En materia cultural y deportiva, destacó que estos programas fomentan la cohesión social, el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria. Añadió que el arte, la cultura y el deporte también generan bienestar emocional, un componente fundamental del bienestar social.

Finalmente, señaló que la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya parte de dos premisas principales: atender las carencias sociales mediante planes, programas y proyectos, y garantizar derechos relacionados con la vivienda, la educación, la salud y el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.