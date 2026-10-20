Aumentan accidentes por alcohol y exceso de velocidad en Reynosa

Protección Civil exhortó a la población a respetar los límites de velocidad y mantener atención al volante para evitar percances

Los accidentes automovilísticos en Reynosa mantienen una tendencia al alza, donde el inicio de esta semana estuvo marcado por una volcadura en la que un hombre perdió la vida, además de otros percances que dejaron daños materiales.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, confirmó que la incidencia de estos hechos va en aumento y precisó que la corporación concentra su atención en los accidentes donde hay personas involucradas o lesionadas.

“Va al alza. Nosotros atendemos únicamente aquellos en donde se veían personas involucradas, personas lesionadas”, señaló el funcionario al referirse al comportamiento de los percances viales en la ciudad.

Alcohol y exceso de velocidad, entre los factores de riesgo

Lam Cantú advirtió que el consumo de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad son factores que aparecen en diversos accidentes, una combinación que incrementa el riesgo de sufrir consecuencias graves o fatales.

“Hay que mencionar que muchos de esos accidentes han sido a consecuencia de la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad; esta mala combinación”, explicó.

El coordinador también hizo un llamado a los automovilistas para evitar el uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos mientras conducen, debido a que las distracciones pueden reducir la atención en el camino y provocar situaciones de riesgo.

“Hay que estar muy al pendiente de evitar usar aparatos electrónicos a la hora de conducir”, enfatizó.

Protección Civil pide prevenir percances viales

El funcionario reiteró que la tendencia de los accidentes continúa en ascenso, por lo que insistió en la importancia de que los conductores asuman una mayor responsabilidad al circular por las calles y carreteras de Reynosa.

“Lo que sí es muy cierto y muy claro es que la tendencia va en forma ascendente”, puntualizó.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener la atención al volante, con el objetivo de prevenir más percances y proteger la vida de los automovilistas y peatones.