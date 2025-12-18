Aumenta varamiento de tortugas marinas sin vida en Playa Bagdad

La mayoría de los ejemplares corresponden a tortugas verdes juveniles, especie catalogada en peligro de extinción, lo que agrava el impacto ambiental

La organización Conibio Global manifestó su profunda preocupación ante el incremento inusual y grave de varamientos de tortugas marinas sin vida registrados en Playa Bagdad en Matamoros durante los últimos días.

En meses anteriores, estos eventos se presentaban de manera aislada, con uno o dos ejemplares por semana. No obstante, tan solo en la última semana se contabilizaron 33 tortugas muertas, lo que evidencia un aumento alarmante y sin precedentes recientes.

La mayoría de los ejemplares corresponden a tortugas verdes juveniles (Chelonia mydas), especie catalogada en peligro de extinción, lo que agrava de manera significativa el impacto ambiental y la urgencia de atención a esta problemática.

Ante esta situación, Conibio Global ha mantenido comunicación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo.

Asimismo, se estarán enviando oficios de respaldo a CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA, solicitando su intervención inmediata para investigar las causas y atender esta emergencia ambiental.

Principales hipótesis

Una de las principales hipótesis apunta a la pesca por enmaye, en la cual las tortugas quedan atrapadas de manera incidental en redes de pesca.

Sin embargo, se considera indispensable que las autoridades federales competentes acudan al sitio, realicen monitoreos permanentes y determinen con certeza la causa de esta mortalidad masiva.

Cabe destacar que, al cierre de 2025, el número de tortugas marinas muertas registradas en Playa Bagdad supera ya las 500, una cifra histórica que exige acciones urgentes, coordinación interinstitucional y un firme compromiso con la protección ambiental.

"Desde Conibio Global reiteramos nuestro compromiso con la conservación de las tortugas marinas y hacemos un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para actuar de manera inmediata y evitar que esta situación continúe agravándose", expresó la organización.

Agregó que sus técnicos en campo han brindado atención y dado una sepultura digna a la fauna marina que lamentablemente ha sido encontrada sin vida.