Aumenta titulación de profesionistas en Reynosa

El municipio de Reynosa apoya a los jóvenes y profesionistas con esquemas de financiamiento para los gastos que implica obtener su título

El porcentaje de profesionistas que concluyen sus estudios y obtienen su título universitario aumentó de manera significativa durante la administración municipal de Carlos Víctor Peña Ortiz, al pasar de aproximadamente 50 por ciento a más del 94 por ciento.

El alcalde explicó que este avance está relacionado con los programas sociales implementados por el Gobierno Municipal, entre los que se encuentran esquemas de financiamiento para apoyar a los jóvenes y profesionistas con los gastos que implica obtener su título una vez concluidos sus estudios.

“Antes de que llegáramos nosotros, la falta de titulación era muchas veces del 50 por ciento, es decir, sólo el 50 por ciento de la gente se titulaba de los que llegaban a la universidad; el día de hoy se está titulando más del 94 por ciento y eso ha sido gracias a los programas sociales que tenemos”, señaló.

Peña Ortiz destacó que contar con un título profesional permite a los egresados acceder a mejores empleos y salarios, además de evitar que sean limitados laboralmente por no haber concluido este trámite administrativo.

El presidente municipal señaló que una persona puede contar con los mismos conocimientos, preparación y esfuerzo que otra, pero la falta del documento puede marcar una diferencia al momento de buscar mejores oportunidades laborales.

“Ayudan a que los jóvenes puedan acceder a mejores trabajos, mejor pagados, y que de esa manera no sean discriminados por no tener un simple trámite administrativo, que es un título profesional, cuando, a pesar del mismo trabajo, conocimiento y esfuerzo, hay unos que se llaman pasantes y otros son licenciados o ingenieros”, puntualizó.

De acuerdo con el alcalde, los apoyos han sido aprovechados por un alto porcentaje de profesionistas que actualmente forman parte del mercado laboral de Reynosa, fortaleciendo sus posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Con estos programas, la titulación deja de ser solamente el último requisito para cerrar una carrera universitaria y se convierte en una herramienta para que los jóvenes puedan competir en mejores condiciones dentro del mercado laboral.