Aumenta riesgo de incendios por altas temperaturas en Tamaulipas

Las autoridades advirtieron que este año se prevé una temporada más calurosa que la anterior, influenciada por fenómenos climáticos como la surada y El Niño

Con el inicio de la temporada de sequía y el incremento de las temperaturas, autoridades de Protección Civil alertaron sobre el aumento en la probabilidad de incendios forestales y de pastizales, los cuales ya han comenzado a registrarse en diversas zonas serranas y áreas agrícolas del estado.

Reportan primeros incendios en zonas serranas

El coordinador regional de Protección Civil en la zona sur, Rafael Chirinos Aguilar, confirmó que ya se han presentado siniestros recientes en municipios como Altamira y Aldama, además de otras regiones como Miquihuana, donde históricamente se concentran mayores afectaciones. Explica que, conforme avance la temporada, estos eventos podrían intensificarse, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso.

Más de 10 incendios registrados en la entidad

Por su parte, el director estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que hasta el momento se han registrado al menos 10 incendios forestales en la entidad, destacando uno de gran magnitud en el ejido Valle Hermoso, en Miquihuana, donde resultaron afectadas aproximadamente 400 hectáreas. Añadió que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como con instancias como la Comisión Nacional Forestal, la Defensa y la Guardia Nacional, para atender de manera oportuna estos incidentes.

Las autoridades advirtieron que este año se prevé una temporada más calurosa que la anterior, influenciada por fenómenos climáticos como la surada y El Niño, lo que podría favorecer la propagación del fuego.

Ante ello, hicieron un llamado a la población a evitar quemas, incluso las denominadas controladas, ya que las condiciones climáticas pueden salirse de control y generar incendios de gran magnitud.

Actualmente, los municipios trabajan en el fortalecimiento de sus cuerpos de bomberos y Protección Civil, con el objetivo de hacer frente a esta temporada que apenas comienza y que ya muestra signos de riesgo en distintas regiones del estado.