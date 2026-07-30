Aumenta nivel de la presa Falcón tras lluvias; garantizan abasto

JAD hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con el uso responsable del agua, al señalar que, pese al incremento en los niveles de almacenamiento

Las lluvias registradas aguas arriba de la presa Falcón durante la semana antepasada generaron un incremento considerable en su nivel de almacenamiento, al pasar de un 12 a un 22 por ciento, informó el gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), Marco Antonio Hernández Acosta.

El funcionario destacó que esta recuperación representa una noticia positiva para la región, luego de que durante los últimos tres años la presa se mantuviera en niveles promedio cercanos al 12 por ciento, condición en la que, aun así, se logró garantizar el suministro de agua para consumo humano.

Hernández Acosta explicó que, además de la presa Falcón, el sistema hídrico cuenta con el respaldo de la presa La Amistad, la cual actualmente registra un 24 por ciento de su capacidad, lo que fortalece la disponibilidad del recurso en la zona fronteriza.

Plantas potabilizadoras operan con extracción de dos metros³

Precisó que actualmente las plantas potabilizadoras de Matamoros operan con una extracción de dos metros cúbicos por segundo del río Bravo, volumen que se mantiene de forma constante durante todo el día para abastecer a la población.

Aunque reconoció que las precipitaciones recientes han sido favorables, subrayó que aún no se entra de lleno a la temporada de lluvias, la cual generalmente se presenta entre los meses de agosto y octubre, siendo septiembre uno de los periodos con mayor captación pluvial.

Finalmente, el titular de la JAD hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con el uso responsable del agua, al señalar que, pese al incremento en los niveles de almacenamiento, no se debe caer en el desperdicio del recurso, ya que su cuidado sigue siendo fundamental para garantizar el abasto en el corto y mediano plazo.