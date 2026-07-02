Aumenta generación de basura durante vacaciones: Limpieza Pública

El personal se mantiene en preparación constante ante la demanda adicional durante esta temporada, a fin de evitar rezagos en el servicio de recolección.

El director de Limpieza Pública Municipal, José Ángel Ramón Morales, informó que durante el actual periodo vacacional se ha registrado un incremento gradual en la generación de residuos sólidos en la ciudad.

Detalló que anteriormente se recolectaban alrededor de 650 toneladas diarias de basura, cifra que actualmente ha aumentado a 670 toneladas, lo que anticipa una temporada vacacional con mayor carga de trabajo para el personal del área.

Ante este panorama, señaló que se están reforzando las estrategias de recolección para hacer frente al incremento, contando actualmente con entre 52 y 53 unidades operativas, entre motonetas, camiones compactadores y redilas, con el objetivo de mantener la cobertura del servicio.

Asimismo, indicó que existen sectores donde históricamente se presentan mayores complicaciones debido al volumen de desechos, como las colonias Brisas, Casablanca en sus distintas secciones, Presidentes y la colonia Independencia, siendo esta última una de las que registra mayor acumulación de basura.

Finalmente, destacó que el personal se mantiene en preparación constante para atender la demanda adicional durante esta temporada, a fin de evitar rezagos en el servicio de recolección.