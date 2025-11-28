Aumenta el precio de la mandarina en Tamaulipas

Este repunte coincide con una época en la que la mandarina forma parte esencial de las ofrendas de Día de Muertos y, sobre todo, de la temporada navideña

El precio de la mandarina en Tamaulipas ha registrado un incremento inusual durante la temporada, alcanzando los 50 a 60 pesos por kilo en mercados municipales, mientras que en algunas tiendas del sur del estado se han reportado costos que superan incluso los 100 pesos por kilo. La variación depende tanto del establecimiento como de la calidad del producto, pero en todos los casos el alza ha sido evidente para los consumidores.

Este repunte coincide con una época en la que la mandarina forma parte esencial de las ofrendas de Día de Muertos y, sobre todo, de la temporada navideña, cuando se dispara su consumo. Ante este escenario, muchas familias han optado por sustituirla por naranja, una fruta más accesible y con precios más estables dentro del mercado local.

¿Qué factores influyen en su precio?

Especialistas del sector agroalimentario explican que esta tendencia está directamente relacionada con la menor disponibilidad de fruta, derivada de una producción que no ha logrado recuperarse al ritmo esperado. A ello se suman los mayores costos de producción y transporte, factores que impactan de forma directa en los precios finales para el consumidor. Aunque la demanda se mantiene constante cada fin de año, la oferta no ha conseguido equilibrar el mercado.

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2024 Tamaulipas produjo 11 mil 264 toneladas de mandarina, en una superficie sembrada de 832 hectáreas. Sin embargo, productores del centro del estado advierten que los insumos agrícolas continúan encareciéndose sin que el precio de venta de la fruta compense la inversión, por lo que varios han optado por migrar hacia cultivos de naranja, cuyo valor comercial es más predecible y ofrece una demanda sostenida.

Aunque aún no se estima una fecha exacta, se espera que los precios puedan estabilizarse conforme avance la temporada y la producción recupere su ritmo habitual.