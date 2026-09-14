Aumenta Ciudad Madero inversión pública durante 2026

Erasmo González destacó un presupuesto superior a mil millones de pesos y obras en vialidades, espacios deportivos, servicios públicos y Playa Miramar

El municipio de Ciudad Madero incrementó su capacidad de inversión durante el segundo año de la administración 2024-2027, con un Presupuesto de Egresos 2026 superior a los mil millones de pesos, informó el alcalde Erasmo González Robledo, al presentar los resultados de su segundo año de gestión.

Entre los principales datos se encuentra el incremento de la inversión pública, que pasó de representar un promedio de 11.8 por ciento del presupuesto entre 2018 y 2024 a cerca del 23 por ciento durante 2025 y 2026. En infraestructura urbana se reportó la intervención de 101 vialidades en 55 colonias, con trabajos que abarcan más de 17 kilómetros.

En materia de servicios públicos, se informó que la próxima puesta en operación de la Estación de Transferencia Madero representará una inversión de 90.9 millones de pesos, proyecto que busca mejorar los recorridos y costos relacionados con el manejo de residuos.

También se reportó la rehabilitación de 34 espacios deportivos en 19 colonias y trabajos de mantenimiento en 77 edificios y mil 272 departamentos mediante el programa Transformando Hogares.

Destacó además una reducción del 87 por ciento en los casos confirmados de dengue, al pasar de 102 en 2025 a 13 en 2026, así como acciones en seguridad, Protección Civil y turismo.

En Playa Miramar se reportó la conservación de las certificaciones Playa Platino y Blue Flag, la realización de 220 jornadas de limpieza y saldo blanco por segundo año consecutivo.