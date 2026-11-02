Aulas dañadas ponen en riesgo a estudiantes en Tamaulipas

El ITIFE reportó deterioro en losas de escuelas con más de 40 años de antigüedad y aseguró que trabaja para rehabilitar los espacios afectados

El deterioro de la infraestructura educativa en Tamaulipas representa un problema importante, principalmente en planteles con más de 40 años de antigüedad y que han recibido poco mantenimiento, reconoció Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

El funcionario explicó que algunas aulas presentan daños considerables en sus losas, situación que representa un riesgo para estudiantes y docentes, por lo que las áreas afectadas han sido delimitadas para evitar accidentes.

“Son planteles que rebasan los 40 años de antigüedad y cuyas losas ya presentan un deterioro muy considerable; son riesgosas, pueden ocasionar algún siniestro y estamos actuando para que no suceda”, advirtió Castillo Sagástegui.

Ante estas condiciones, señaló que los alumnos ya no pueden permanecer en los espacios afectados y que las autoridades trabajan para resolver el problema a la brevedad, con el propósito de que las clases puedan retomarse en las mismas aulas, una vez que existan condiciones seguras.

“Ya los niños no pueden estar en esos espacios y se delimitaron; pronto tendremos la solución para que se tomen las clases en las mismas aulas”, aseguró el director general del ITIFE.

Castillo Sagástegui indicó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas mantiene seguimiento a las necesidades de los planteles, particularmente ante los reportes de infraestructura que se han presentado en Reynosa.

“Yo creo que el sector educativo está muy atento a las necesidades de cada directivo, que conoce lo que le duele a su plantel y conoce las necesidades”, expresó.

Agregó que la dependencia cuenta con un sistema de seguimiento que contempla más de seis mil escuelas en Tamaulipas, herramienta con la que se busca identificar las necesidades de cada centro educativo y avanzar en la atención de los problemas de infraestructura.