Audita Anticorrupción a proveedores y detecta 19 irregulares

La Secretaría Anticorrupción encontró incumplimientos fiscales y de seguridad social; llama a presentar quejas ante la instancia adecuada

La titular de la Secretaría Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Mello, anunció que se realizan Auditorías a proveedores de todos los rubros y servicios.

Actualmente, se han detectado incumplimientos normativos en empresas registradas que no cumplen con los requisitos legales básicos, tales como:

Acreditación de actividades económicas ante el SAT, estar al corriente en obligaciones fiscales y el cumplimiento en materia de seguridad social (IMSS e Infonavit).

Pedraza Mello detalló que, hasta el momento, se han identificado 19 proveedores que presentan irregularidades.

Ante esto, la Secretaría solicitará sus expedientes para pasar a una segunda fase de revisión más profunda. Aclaró que esta supervisión se realiza mediante muestras representativas del padrón, enfocándose principalmente en sectores de servicios, materiales y suministros.

Respecto a las quejas recibidas por proveedores que reclaman pagos pendientes, la titular precisó que dicha materia no es competencia de la Secretaría Anticorrupción. Explicó que su facultad se limita a investigar faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.

En este sentido, señaló que, si bien la Secretaría puede observar a un proveedor que incumple con los requisitos de registro, las sanciones correspondientes a los particulares, así como los litigios por adeudos, deben ser canalizados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que la dependencia continúa actuando conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes orgánicas, invitando a los proveedores y ciudadanos a presentar sus casos ante la instancia correspondiente para asegurar que los procesos avancen correctamente.