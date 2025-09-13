Atrae Tamaulipas 690 mdd en inversión extranjera directa

Ninfa Cantú Deandar, titular de Economía, destacó la colaboración del gobierno federal, municipios y empresas en la estrategia económica del gobierno estatal

Durante el primer semestre del 2025, Tamaulipas captó 690 millones de dólares, lo que se traduce en cuatro proyectos estratégicos en los diferentes municipios de la entidad, informó Ninfa Cantú Deandar.

La secretaria de Economía del gobierno del estado dijo que estas acciones hablan muy bien los empresarios y los industriales, porque están confiando en esta administración estatal.

“En que estamos haciendo las cosas bien desde que comenzamos esta administración con los proyectos estratégicos del gobierno pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, son cuatro proyectos estratégicos muy importantes, algunos federales y otros estatales en los que estamos trabajando de cerca con la Secretaría de economía Federal”, señaló.

Resaltó el Polo de Desarrollo del Bienestar en Altamira, en donde pronto habrá buenas noticias porque vienen varias empresas a instalarse en el Polo de Desarrollo, posiblemente para octubre y el Puerto del Norte de Matamoros que ya está muy avanzado.

La funcionaria estatal destacó la colaboración del gobierno federal, municipios y empresas en la estrategia económica del gobierno de Américo Villarreal Anaya, los principales países de origen de la inversión en este primer semestre del 2025 fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, principalmente en sectores estratégicos como la industria manufacturera, servicios financieros, el comercio, transporte, almacenamiento y minería.

“Ciudad Victoria tiene mucho que festejar porque a través de muchos años no se había dado tanta atención de los gobiernos federales, y una prueba de ello es la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria y la Planta Potabilizadora, en donde la presidenta Claudia ha estado apoyando y que será una gran oportunidad para que se detone el desarrollo económico en Ciudad Victoria”.