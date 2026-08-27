Atletas de Tamaulipas destacan en Mundial Juvenil de MMA

Cuatro atletas tamaulipecos representaron a México en Abu Dabi; José Manuel Hernández Sandoval ganó la medalla de bronce en MMA

Cuatro atletas de Tamaulipas llevaron la representación de México al Mundial Juvenil de MMA, celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde José Manuel Hernández Sandoval consiguió la medalla de bronce.

El deportista tamaulipeco subió al podio en la categoría Juvenil C, división de -62 kilogramos, al quedarse con el tercer lugar de la competencia internacional.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, informó que la delegación estuvo conformada también por David Alberto Saldaña Guzmán, seleccionado nacional en Juvenil A de -65 kilogramos; Xavier Nicolás Hernández Mejía, en Juvenil D de -34 kilogramos, y Karla Hernández Mejía, en Juvenil A femenil.

Los cuatro atletas tuvieron participación en el certamen y avanzaron en sus respectivas divisiones frente a representantes de distintos países.

Avanzan en sus respectivas categorías

David Alberto Saldaña Guzmán y Karla Hernández Mejía consiguieron avanzar hasta los cuartos de final, mientras que Xavier Nicolás Hernández Mejía también tuvo una actuación destacada dentro de su categoría.

El mejor resultado para la delegación tamaulipeca llegó con José Manuel Hernández Sandoval, quien logró avanzar hasta conquistar el tercer lugar mundial.

La participación en Abu Dabi permitió a los cuatro deportistas enfrentarse a exponentes de diferentes países y sumar experiencia en una competencia de alcance mundial.

Los seleccionados tamaulipecos contaron con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para asistir al campeonato, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya.