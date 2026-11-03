Atienden protesta por clave del Taller Índigo Montessori

Indicó que el caso está relacionado con las claves y la documentación de requisitos, por lo que se establecerá una mesa de diálogo

El subsecretario general de Gobierno, Tomás Gloria Requena y la subsecretaria de Educación Básica, Nora de los Reyes, atendieron a las personas que se manifestaron frente a Casa de Gobierno por el retiro de la clave de operación del Taller Índigo Montessori.

Gloria Requena señaló que la instrucción es mantener el diálogo, escuchar y atender a la ciudadanía. Lamentó que la situación haya derivado en una manifestación y reconoció la importancia de la institución, que brinda atención a niñas y niños neurodivergentes.

Revisarán requisitos en una mesa de diálogo

Indicó que el caso está relacionado con las claves y la documentación de requisitos, por lo que se establecerá una mesa de diálogo para revisar cada punto y buscar una solución. Añadió que la Secretaría de Educación dará seguimiento puntual al asunto.

“Es un segmento de la población muy importante, al que hemos enfocado con mucha precisión en brindar atención y estamos atendiendo todas las expresiones ciudadanas”, señaló.

Trascendió acuerdo para reservar la clave del plantel

Trascendió que, en la mesa de diálogo, se acordó con las autoridades educativas, reservar la clave de la escuelita y regresarla conforme se vayan cubriendo las observaciones y permisos requeridos.