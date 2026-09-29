Atienden posible explotación infantil en puentes de Matamoros

La Procuraduría mantiene el seguimiento de estos casos y de los reportes registrados en los cruces internacionales, con el objetivo de proteger a los menores

La presencia de menores de edad en los puentes internacionales de Matamoros, donde solicitan frutas, verduras o alimentos a los automovilistas bajo las altas temperaturas, ya es atendida por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El procurador Héctor Hugo Gutiérrez Treviño señaló que, aunque en algunos casos los menores portan carteles para solicitar comida, esta situación representa un problema relacionado con la explotación infantil, por lo que se mantienen operativos para identificar y atender estos casos.

Detectan a familias que utilizan menores para solicitar apoyo

Explicó que recientemente detectaron el regreso a la ciudad de algunas familias provenientes de Chiapas, por lo que personal de la Procuraduría acudió a entrevistarlas y les informó que los menores no deben ser utilizados para solicitar alimentos o apoyo en la vía pública.

Gutiérrez Treviño indicó que, cuando estas situaciones se presentan de manera reiterada, los padres o responsables son citados y apercibidos para evitar que los niños continúen expuestos. De persistir la situación, la autoridad puede proceder a su retiro y resguardo como medida de protección.

Resguardan a otros menores en situación de vulnerabilidad

El funcionario agregó que durante el fin de semana también fueron atendidos otros casos relacionados con menores en situación de vulnerabilidad. Dos adolescentes de 14 y 15 años, reportados como desaparecidos y posteriormente localizados con diversos golpes, quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se investiga lo ocurrido.

Además, un menor que fue encontrado sin compañía de un adulto y únicamente en pañales sobre la avenida Cantinflas fue trasladado a la Casa Hogar del DIF, donde permanece bajo resguardo mientras se determina su situación familiar.

La Procuraduría mantiene el seguimiento de estos casos y de los reportes registrados en los cruces internacionales, con el objetivo de proteger a los menores y evitar que permanezcan expuestos a situaciones de riesgo o explotación.