Atienden inundaciones en sectores bajos de Ciudad Madero

Se pronostica que continúe la presencia de precipitaciones en los próximos días, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones

Las lluvias registradas en los últimos días han provocado encharcamientos severos e inundaciones en diversos sectores bajos de Ciudad Madero, situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales, quienes han desplegado operativos de vigilancia y activado sistemas de bombeo para acelerar el desfogue del agua acumulada.

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre Martínez, informó que las precipitaciones han generado afectaciones puntuales en algunas colonias, principalmente en aquellas ubicadas en zonas bajas. Por ello, personal de la dependencia realiza recorridos permanentes para detectar riesgos y atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

Actualmente, trabajan de manera coordinada con Servicios Públicos para mantener limpios drenes, canales y lagunas, además de retirar basura que obstruye el flujo natural del agua.

Por su parte, el subdirector de Protección Civil, Salvador Cervantes Amieva, reconoció que existen sectores donde los acumulamientos de agua han alcanzado niveles que pueden considerarse inundaciones debido al tiempo que tardan en desaparecer. Entre los puntos con mayores afectaciones mencionó la colonia Hipódromo, la zona de la calle Cuarta en los sectores Emiliano Zapata y Benito Juárez, así como áreas de la Ampliación Los Pinos.

Para reducir los niveles de agua, autoridades municipales mantienen en operación tres bombas de gran capacidad en el sector de la calle Necaxa, donde trabajan de manera ininterrumpida desde hace varios días.

Cervantes Amieva destacó que estas acciones se realizan con apoyo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), dependencia que ha reforzado las labores para evitar que las inundaciones se prolonguen.

Las autoridades señalaron que, aunque para las próximas horas se espera una disminución de las lluvias, continúan monitoreando dos sistemas meteorológicos que podrían generar remanentes de humedad hacia la región.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a evitar tirar basura en calles, canales y coladeras, ya que gran parte de los problemas de anegación se originan por obstrucciones provocadas por residuos sólidos.