Atienden fallas de energía en más de 800 escuelas en Tamaulipas

Sobre rehabilitaciones, Valdés García señaló que los trabajos comenzaron el mismo día en que los estudiantes salieron de vacaciones

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, informó que, en cuanto a la infraestructura educativa, se trabaja a marcha acelerada esta semana y la próxima, para regularizar el servicio eléctrico en las escuelas.

Explicó que, con el programa “La escuela es nuestra”, se instalaron muchos minisplits sin medir adecuadamente el voltaje, lo que provocó afectaciones en más de 800 escuelas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe rehacer contratos y ajustes, pero ya hay avances: alrededor de 600 escuelas han quedado regularizadas y cuentan con servicio eléctrico, mientras que cerca de 200 aún requieren intervención en infraestructura.

Buscan garantizar libros, uniformes y útiles escolares

Valdés García calificó como “muy positivo” el trabajo de la Secretaría de Educación Pública federal y la coordinación con la Secretaría de Educación estatal para garantizar que el inicio de cursos no falte ningún libro. Además, recordó que, por indicaciones del gobernador, se amplió la entrega de uniformes a 32 municipios.

Con estas medidas se busca aliviar el gasto familiar: antes del ciclo escolar las familias podían llegar a gastar hasta 10,000 pesos por hijo en insumos y uniformes.

Ahora se entregarán útiles, uniformes y la beca Rita Cetina para evitar que existan problemas económicos en el regreso a clases. El programa beneficiará a 652,000 niñas y niños de educación básica, que recibirán mochila, cuadernos y el material necesario para no tener que comprar útiles escolares”, dijo el funcionario.

Realizan reparaciones en más de 400 planteles

Sobre rehabilitaciones, Valdés García señaló que los trabajos comenzaron el mismo día en que los estudiantes salieron de vacaciones. El pasado 15 de julio se iniciaron reparaciones generales y preventivas en más de 400 planteles.

Finalmente, mencionó que los centros regionales de educación aún no han entregado el reporte final sobre robos en escuelas; sin embargo, en Ciudad Victoria se registraron tres incidentes en primarias, cuyos detalles están en investigación.