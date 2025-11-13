Atienden en Altamira a niños migrantes varados desde hace un año

El alcalde explicó que los menores, de 13, 14 y 16 años, fueron abandonados en esta ciudad luego de que su madre, lograra cruzar a EUA

Tres menores de origen hondureño que permanecen varados en Altamira desde hace poco más de un año, reciben actualmente atención integral por parte del Sistema DIF municipal, luego de que su tránsito migratorio hacia Estados Unidos se viera interrumpido de manera abrupta, informó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

El presidente municipal explicó que los menores, de 13, 14 y 16 años, fueron abandonados en esta ciudad luego de que su madre, con quien emprendieron el viaje desde Honduras, lograra cruzar a territorio estadounidense.

Desde entonces, los niños han permanecido bajo resguardo en una casa hogar ubicada cerca del fraccionamiento Los Obeliscos, donde son atendidos por pastores locales, con más de una década de labor humanitaria en Altamira.

Detalló que, junto con el Cónsul de Honduras Juan Manuel Cáceres Flores y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, se trabaja para garantizarles una estancia legal en el país y el acceso a la educación, derecho que hasta ahora no habían podido ejercer.

“Queremos que este lugar se convierta en un centro de atención a migrantes debidamente autorizado y aprobado por el Estado, mientras los menores reciben toda la protección que merecen”, afirmó.

El edil subrayó que, aunque existe la posibilidad de repatriación, las autoridades locales y consulares analizan cuidadosamente esta opción, pues se busca ante todo salvaguardar los derechos de los menores conforme a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Estos niños no están solos, están bajo la protección del DIF y con el acompañamiento del consulado hondureño; la madre mantiene comunicación constante con ellos desde Estados Unidos”.

Finalmente, el alcalde destacó que este es el primer caso de su tipo atendido durante su administración y aseguró que el municipio continuará brindando apoyo a niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren en condición de vulnerabilidad, dentro del territorio altamirense.