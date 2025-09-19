Atienden a cientos de perros y gatos con medicina preventiva

Cada semana, Bienestar Animal aplica desparasitantes y vacuna antirrábica a alrededor de 100 perros y gatos durante la brigada Presidencia cerquita de ti

Esta brigada municipal se lleva a diferentes colonias cada jueves, incluido un módulo de Bienestar Animal, en que veterinarios municipales aplican vacunas y desparasitantes de manera gratuita a las mascotas que son llevadas por los vecinos.

Pero la intención primordial es aplicar estos servicios en animales callejeros, a fin de evitar que sean un riesgo para la salud de las personas, informó María Fernanda, médico veterinaria del departamento municipal de Bienestar Animal.

“Normalmente son más de 100 (mascotas atendidas) en cada evento, entre perros y gatos. “Damos toda la medicina preventiva, que en gatos es la triple felina y pipeta Advantage, que es desparasitación externa e interna. En perros es vacuna múltiple antirrábica, desparasitación interna y externa también”, detalló.

Es medicina preventiva que ayuda a evitar enfermedades virales y parásitos, así como la aparición de garrapatas, que tanto daño causan tanto a las mascotas como a los humanos, a quienes transmiten la enfermedad rickettsia.

Hasta el momento, desde que se implementó el programa Presidencia cerquita de ti, han atendido a más de 2 mil animales, principalmente perros.

“Es de preferencia a los animalitos de la calle, pero también se le da apoyo al ciudadano que viene con su mascota. Con lo que les aplicamos, se reducen bastante las enfermedades virales y se reducen también bastante las enfermedades parasitarias como la rickettsia, que es zoonótica”, mencionó la veterinaria.

Consultas veterinarias no se dan solamente a los gatos y perros callejeros, pero a las mascotas que llevan las personas se les brinda atención preventiva.

Si las personas no pueden acudir al evento semanal de Presidencia cerquita de ti, pueden solicitar una cita a través de la página de Facebook de Bienestar Animal, y ahí se les informa el día, la hora y el lugar en que se les dará la atención.