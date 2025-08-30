Atiende Protección Civil de Reynosa 600 emergencias en un mes

Javier Lam Cantú, coordinador de la depedencia, explicó que gran parte de los reportes corresponden a incendios derivados de malas prácticas

La Coordinación de Protección Civil Municipal atiende hasta 600 llamados de emergencia en un solo mes, cifra que mantiene en alerta a los cuerpos de auxilio y que refleja la necesidad de reforzar la cultura de prevención en los hogares reynosenses.

El coordinador de la dependencia, Javier Lam Cantú, explicó que gran parte de los reportes corresponden a incendios derivados de malas prácticas como la quema de basura, el encendido de fogatas y la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, lo que eleva el riesgo de siniestros en distintos sectores de la ciudad.

“Tenemos alrededor de 600 llamados mensuales en la ciudad de Reynosa de diferentes incidencias y que la gente fomente esa cultura de prevención, nosotros a través de la página de Facebook y de diferentes espacios tratamos de fomentar esta cultura de prevención y también erradicar malas prácticas como es la quema de basura clandestina”, señaló Lam Cantú.

Ante este panorama, la corporación busca fortalecer la capacitación de su personal para dar respuesta con mayor eficacia y salvar el mayor número de vidas posibles.

De acuerdo con Protección Civil, una vez concluida la temporada vacacional se espera que el número de accidentes disminuya de manera significativa en la ciudad, aunque reiteraron el llamado a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas en el hogar.