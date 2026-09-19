Atiende Protección Civil de Nuevo Laredo caída de árboles

Personal del municipio exhortó a la población a no manipular ramas o troncos colapsados y solicitar apoyo gratuito al 072.

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Los elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo no solo se dedican a sofocar incendios.

También retiran árboles cuando estos ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Este jueves, un par de oficiales retiraron un árbol que cayó sobre una vivienda en la Avenida Lauro Aguirre y la Calle Arteaga.

Comentaron que normalmente reciben llamados de este tipo cuando se presentan tormentas en la ciudad.

En estos casos, piden a la ciudadanía no intentar retirarlos por sí mismos, pues implica un riesgo considerable para su integridad física.

Los agentes de la dependencia municipal están preparados para esta labor y cuentan con las herramientas necesarias para realizar la maniobra con seguridad y eficacia. Además, es sin costo para las familias.

Para solicitar este tipo de servicio, las personas pueden llamar por teléfono al 072, o directamente a las oficinas de Protección Civil y Bomberos al 867 712-8911.