Atiende Protección Civil 48 emergencias tras lluvia en Reynosa

Durante la contingencia, cuatro personas fueron rescatadas de vehículos varados, mientras las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones

La intensa lluvia registrada en Reynosa provocó la movilización de los cuerpos de auxilio, luego de que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos atendiera 48 reportes de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

El coordinador de la dependencia, Javier Lam Cantú, informó que en aproximadamente una hora se acumularon dos pulgadas y media de lluvia, lo que generó encharcamientos y situaciones de riesgo, principalmente en zonas bajas.

“Atendimos a un buen número de personas. Hay que destacar que se tuvo dos rescates, cuatro personas fueron puestas a salvo. Estos rescates fueron llevados a cabo en la calle Río San Juan y avenida Independencia, donde se quedaron varados en esa zona baja, y de igual manera en la calle Morelos, donde un vehículo quedó varado”, explicó.

El funcionario detalló que las cuatro personas involucradas en ambos incidentes fueron rescatadas sin presentar lesiones, gracias a la rápida intervención del personal de emergencia.

Lam Cantú agregó que, de acuerdo con los registros de la dependencia, las precipitaciones alcanzaron un acumulado de dos pulgadas y media en distintos sectores de Reynosa, lo que obligó a desplegar un operativo conjunto con otras corporaciones.

“Con relación a los registros de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, tuvimos un acumulado de dos pulgadas y media en un lapso de una hora en diferentes sectores de la ciudad. Atendimos 48 reportes, 48 servicios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad”, señaló.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o vialidades inundadas mientras continúen las lluvias en la región.