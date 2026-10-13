Atiende ISSSTE Tamaulipas fallas en aires acondicionados

Tres unidades médicas presentan problemas en sus sistemas de aire acondicionado ante la falta de mantenimiento y las lluvias registradas recientemente

Jorge Cortina, delegado del ISSSTE en Tamaulipas, informó que se trabaja en tres unidades médicas que presentan problemas en sus sistemas de aire acondicionado, en diferentes municipios del estado.

Explicó que las fallas se deben a diversos factores, entre ellos la falta de mantenimiento y las lluvias registradas recientemente. Añadió que se realizan labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las plantas de energía y subestaciones eléctricas.

Cortina confirmó que el abasto de medicamentos alcanza el 95% en las 33 unidades médicas del ISSSTE en Tamaulipas.

Durante el mes de julio de 2026, trabajadores de la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria, exhibieron las condiciones en las que se encontraban operando, principalmente en el área médica, afectando de manera directa la atención de los pacientes.

La falta de aire acondicionado en hospitalización y desabasto de insumos, fueron las principales demandas. Actualmente el delegado del ISSSTE, señaló que se tiene un 95% de abasto de medicamentos en las farmacias de 33 clínicas en el estado.