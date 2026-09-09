Atiende Guardia Estatal 2,800 auxilios al mes

Los reportes de seguridad en el sur de Tamaulipas incluyen robos a comercios, mientras autoridades destacan capturas con apoyo del C5 y la Fiscalía

La Guardia Estatal en la zona sur de Tamaulipas reporta un promedio de 2,800 llamadas de auxilio mensuales relacionadas con la seguridad pública, reflejando una intensa actividad delictiva donde el robo a comercios como las tiendas Oxxo se mantiene bajo constante vigilancia

Ludwing Porras Rangel, Delegado Regional de la Guardia Estatal en la zona sur de Tamaulipas, indicó que este es uno de los ilícitos que más se registran, pero que va a la baja.

Sobre el modus operandi sostuvo que los delincuentes que asaltan estos comercios usan principalmente armas blancas (como cuchillos o navajas) y armas réplica (pistolas de juguete que parecen reales) para asustar a los empleados.

El último caso reportado de esta índole fue una institución bancaria del municipio de Tampico donde dos ladrones ingresaron con armas de juguete para llevarse el dinero, siendo capturados momentos después.

Agregó el representante de la Guardia Estatal que la policía trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia y el sistema de monitoreo de cámaras del C5 y que gracias a esto, se han logrado capturas importantes de asaltantes que escapaban en motocicletas o autos en avenidas principales de Tampico, Madero y Altamira.