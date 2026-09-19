Atiende Cruz Roja un parto en domicilio de Matamoros

Los equipos de urgencias recibieron a una recién nacida en el hogar de la paciente tras aplicar maniobras ginecoobstétricas.

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Eran las 8:40 de la mañana cuando la Cruz Roja Mexicana, delegación Matamoros, recibió a través del C5 el reporte de una mujer que se encontraba en labor de parto en un domicilio de la colonia San Jerónimo.

La emergencia requería rapidez. La unidad salió hacia el lugar con cuatro elementos y, pese a que se trata de una zona ubicada a una distancia considerable de la delegación, ocho minutos después, a las 8:48 de la mañana, los paramédicos ya se encontraban frente al domicilio.

Al llegar, los socorristas encontraron a la mujer de 26 años en pleno proceso de parto, por lo que tuvieron que dejar de lado el traslado inmediato y preparar todo el equipo para atender el nacimiento en el propio domicilio.

Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Matamoros, explicó que en la atención participaron dos técnicos en urgencias médicas y dos alumnos que están próximos a concluir su formación, quienes además se encontraban realizando sus prácticas finales.

El nacimiento obligó al equipo a dividirse las labores, pues de tener inicialmente a una paciente, pasaron a tener dos. Mientras algunos paramédicos atendieron a la recién nacida, otros se encargaron de la madre y de esperar el alumbramiento de la placenta.

La bebé fue limpiada, se le retiraron secreciones, se realizó el corte del cordón umbilical y posteriormente fue cubierta con una sábana térmica para evitar la pérdida de calor, antes de continuar con el traslado al hospital.

Ponce destacó que, afortunadamente, tanto la madre como la pequeña se encontraban en buenas condiciones y fueron llevadas al Hospital General, donde la bebé quedó bajo valoración del área de pediatría y la madre recibió atención de ginecoobstetricia.

El coordinador señaló que este tipo de emergencias requieren preparación constante y recordó que recientemente el personal de la institución recibió capacitación en urgencias ginecoobstétricas.

De acuerdo con Ponce, en lo que va del año la Cruz Roja Matamoros ha atendido alrededor de seis a ocho partos, algunos ocurridos durante el traslado y otros directamente en domicilios.

En esta ocasión, la emergencia terminó con una madre y su tercera hija bajo atención médica, mientras los cuatro elementos que acudieron al llamado lograron poner en práctica sus conocimientos para sacar adelante el nacimiento.