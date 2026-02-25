Ataque con fuego deja a hombre con quemaduras graves en Cd Madero

Voluntarios de la Brigada Vial que se encontraban cerca, acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima, al sofocarle las llamas

Un hombre en aparente condición de calle, resultó con severas quemaduras, luego de ser presuntamente agredido por un tragafuegos que le roció gasolina y le prendió fuego, durante un altercado ocurrido en la Avenida Tamaulipas, a un costado de conocida tienda "Miramar", en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Agresión genera alarma entre comerciantes

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró cerca de la medianoche de este lunes en plena vía pública, generando alarma entre comerciantes y transeúntes del sector.

Voluntarios de la Brigada Vial que se encontraban cerca, acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima, logrando sofocar las llamas y retirarle prendas que aún ardían y que no estaban adheridas a la piel, evitando lesiones mayores.

Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", donde su estado de salud es reportado como delicado.

El presunto agresor logró huir del lugar; fue personal de la Fiscalía General de Justicia quien se presentó al sitio para iniciar las indagatorias entrevistar a testigos iniciando la investigación; ya realizan su búsqueda para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.