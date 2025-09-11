Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Atacan abejas a menores y adultos de Casa Hogar en Matamoros

Por: INFO 7

10 Septiembre 2025, 08:54

Compartir

El ataque dejó un saldo de 14 menores y 17 adultos con picaduras de abejas. Dos menores y un adulto fueron reportados como graves

Atacan abejas a menores y adultos de Casa Hogar en Matamoros

Un enjambre de abejas atacó a menores y adultos de una casa hogar en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos se registraron la tarde de este martes en la Casa Hogar Pan y Vida, ubicada en el ejido Sandoval, hasta donde se movilizaron los cuerpos de auxilio.

ataque-abejas.jpg

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil fueron los primeros en llegar para controlar el enjambre de abejas.

Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja, Orión y Orduña brindaron los primeros auxilios a las personas que fueron afectadas, los más graves fueron trasladados de emergencia al Hospital General, ya que presentaban entre 20 y 25 picaduras cada uno.

abejas-ataque.jpg

Elementos de tránsito implementaron un operativo para despejar el camino a las ambulancias que se trasladaban al hospital.

El ataque dejó un saldo de 14 menores y 17 adultos con picaduras de abejas. Dos menores y un adulto que habían sido reportados como graves ya se encuentran fuera de peligro.

ataque-abejas-matamoros.jpg

Comentarios