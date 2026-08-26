Aspirantes hacen fila por vacantes de tienda en Matamoros

La necesidad de empleo también quedó evidenciada durante la Feria del Empleo Matamoros 2026, donde se ofertaron mil 340 vacantes

Cientos de personas se dieron cita desde las primeras horas del día en una sucursal de supermercado que próximamente abrirá sus puertas en Matamoros, con la esperanza de obtener una de las vacantes disponibles.

Los aspirantes señalaron que comenzaron a formarse desde muy temprano para poder ingresar a las entrevistas de trabajo, en una jornada que dejó ver la alta demanda que existe actualmente por conseguir una fuente de ingresos.

Matamoros enfrenta déficit de 20 mil empleos

La situación ocurre en un contexto complicado para el mercado laboral de Matamoros. De acuerdo con declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas Garza, el municipio enfrenta un déficit cercano a 20 mil empleos, particularmente relacionado con la pérdida de plazas en sectores como la industria maquiladora y el campo.

A esta problemática se suma la reducción de alrededor de 4 mil empleos en la industria maquiladora, situación que ha representado una disminución importante en la circulación de dinero dentro de la economía local.

La necesidad de empleo también quedó evidenciada durante la Feria del Empleo Matamoros 2026, donde se ofertaron mil 340 vacantes y acudieron más de 2 mil personas en busca de una oportunidad laboral.

Nuevas inversiones representan una oportunidad

En este escenario, la apertura de nuevos establecimientos representa para cientos de familias una posibilidad de incorporarse al mercado laboral y recuperar un ingreso estable, mientras Matamoros enfrenta el reto de generar nuevas fuentes de trabajo ante la pérdida de plazas en sectores que durante años fueron fundamentales para su economía.