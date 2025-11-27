Aspirantes a la Fiscalía de Tamaulipas, presentan propuestas

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, integrada por diputados de las diversas fracciones parlamentarias, realizaron las entrevistas a la terna final

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, integrada por diputadas y diputados de las diversas fracciones parlamentarias, realizaron las entrevistas a la terna final de aspirantes a ocupar la titularidad de la fiscalía general de Justicia, donde expusieron su pensamiento y propuesta de acción.

La primera en presentarse fue Marisol Ivette Borja Lara, con 20 años de trayectoria en esta fiscalía y quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.

En la entrevista expuso que se requiere de un cambio real, una transformación total en la Fiscalía y acercarla más a la ciudadanía y resaltó la importancia de los procesos de capacitación para todo el personal, además aseguró que no ha tenido ninguna aspiración política, por lo que cuenta con los suficientes méritos para ocupar el cargo.

Posteriormente, ingresó Jesús Alberto Alarcón Benavides, quien fuera candidato en la elección judicial, para ocupar la posición de Magistrado de Circuito en Materia Penal, obteniendo el segundo lugar con 31 mil votos.

Denunció Deficiencias en la integración de las carpetas de investigación y dijo que la fiscalía debe de ser implacable en las investigaciones y que no se debe de fallar para evitar errores en la sentencia que emitan los órganos correspondientes.

El tercero y último en exponer sus propuestas, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien ha ocupado varios cargos como, Agente del Ministerio Público, Asesor Electoral durante la campaña a la gubernatura, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Govea Orozco, propuso realizar evaluaciones permanentes de desempeño de los funcionarios, rediseñar los métodos de investigación de la fiscalía para hacerla más ágil, en donde los ciudadanos que requieran denunciar lo puedan hacer de una manera prontas logrando seguir el procedimiento para llevarla hasta las últimas consecuencias por más graves que sean, además de crear unidades especializadas y fortalecer las ya existentes.

Por su parte el diputado local Isidro Vargas Fernández presidente de la Comisión de Justicia, refirió que este ejercicio se realizó con total transparencia y pleno apego a la normatividad y en donde el paso final para elegir a la persona titular de la Fiscalía de Tamaulipas se realizará durante sesión plenaria del próximo sábado 29 de noviembre.