Asociación civil de Reynosa apoya a damnificados de Veracruz

Con el propósito de brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en el estado de Veracruz, la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones instaló tres centros de acopio en distintos puntos de la ciudad, donde se estarán recibiendo productos de primera necesidad durante toda la semana.

Los representantes de la organización hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía reynosense para sumarse a esta causa humanitaria, recordando que en meses pasados la propia comunidad también enfrentó situaciones difíciles derivadas de fenómenos naturales, y que en ese momento la ayuda llegó de diferentes partes del país.

Los centros de acopio se encuentran ubicados en El Café Regio, en la colonia Los Doctores; en el Hotel Astromundo, en calle Juárez número 675, zona centro; y en URSA Carnicería, en el sector Puerta Grande.

De acuerdo con la información proporcionada por la asociación, se están recibiendo despensas, productos de limpieza, medicamentos, enseres domésticos y ropa en buen estado.

El objetivo es reunir la mayor cantidad de apoyo posible durante los próximos días para enviarlo directamente a las zonas afectadas en Veracruz, sin intermediarios, garantizando que la ayuda llegue a las familias que más lo necesitan.

El presidente de Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, José Luis Jiménez, invitó a la población a sumarse con empatía y compromiso.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que se ponga la mano en el corazón, ya nos pasó a nosotros en meses pasados, ahora le toca a Veracruz que los reynosenses pongan su mano para llevar acciones humanitarias al estado de Veracruz. Ahorita estamos pidiendo despensas, productos de limpieza, medicamentos, enseres domésticos y ropa pero en buen estado. Este es el centro de acopio del Café Regio, aquí pueden venir todos los días en la colonia Los Doctores, y el otro es en la zona centro, en el Hotel Astromundo, calle Juárez 675 de Reynosa, y abrimos otro en Puerta Grande que es URSA, una carnicería”, señaló.

La asociación se ha distinguido por ser una de las primeras agrupaciones locales en responder ante emergencias y desastres naturales. En marzo pasado, logró movilizar a la comunidad reynosense para apoyar a las familias afectadas por las lluvias, bajo un esquema de transparencia y confianza en la entrega de donativos.