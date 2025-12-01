Asisten más de 500 personas a jornada de vacunación Drive Thru

Por: Diana Leyva 30 Noviembre 2025

Durante esta tercera edición se aplicaron 486 dosis contra la influenza y 100 contra el neumococo, dando un total de más de 2,300 personas vacunadas

El gobierno municipal de Nuevo Laredo consiederó que la jornada de vacunación Drive Thru fue un "éxito rotundo" debido a que más de 500 personas asistieron a vacunarse este fin de semana. Decenas de vehículos circularon frente a la explanada del monumento a Fundadores, donde niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad aprovecharon este servicio. Durante esta edición se aplicaron 486 dosis contra la influenza y 100 contra el neumococo. Esta fue la tercera jornada desplegada durante este 2025, lo que lo consolida como una herramienta eficaz para ampliar la cobertura y evitar aglomeraciones. En total, más de 2,300 personas lograron recibir la dosis. El pasado sábado 18 de octubre se aplicaron 702 vacunas contra la influenza; mientras que el sábado 8 de noviembre, 1,070 más.