Asisten más de 500 personas a jornada de vacunación Drive Thru

El gobierno municipal de Nuevo Laredo consiederó que la jornada de vacunación Drive Thru fue un "éxito rotundo" debido a que más de 500 personas asistieron a vacunarse este fin de semana.
Decenas de vehículos circularon frente a la explanada del monumento a Fundadores, donde niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad aprovecharon este servicio.
Durante esta edición se aplicaron 486 dosis contra la influenza y 100 contra el neumococo.
Esta fue la tercera jornada desplegada durante este 2025, lo que lo consolida como una herramienta eficaz para ampliar la cobertura y evitar aglomeraciones. En total, más de 2,300 personas lograron recibir la dosis.
El pasado sábado 18 de octubre se aplicaron 702 vacunas contra la influenza; mientras que el sábado 8 de noviembre, 1,070 más.