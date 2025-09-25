Asignan nuevo director al CETis No. 78 tras protesta violenta

El maestro Meléndez Porras tiene la encomienda de escuchar, atender y apoyar a toda la comunidad educativa, asegurando un ambiente de respeto

La Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas dio a conocer que designó al maestro Humberto Salvador Meléndez Porras como director encargado del CETis No. 78 de Altamira.

Las medidas adoptadas buscan fortalecer la confianza de estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia, y garantizar un entorno propicio para el desarrollo académico integral.

Con esta medida, el director Julio César Barrón, ha sido separado temporalmente de su cargo.

Hace exactamente una semana, una protesta estudiantil en el CETis 78, ubicado en la colonia Tampico-Altamira, terminó en actos de violencia que incluyeron daños materiales y agresiones físicas contra el director del plantel, Julio César Barrón a quien acusaron de presuntas conductas inapropiadas hacia dos alumnas, así como otros señalamientos hechos por maestros.

El director Barrón intentó dialogar con los inconformes, pero fue recibido con empujones y golpes, por lo que tuvo que ser resguardado por elementos de la Guardia Estatal.

Hasta ahora, ningún alumno ha sido suspendido, ni expulsado por estos hechos del CETis 78, y la incertidumbre crece entre padres de familia.

Mientras tanto, el caso deja en evidencia las fallas en disciplina y control en los planteles de la región, un problema que va más allá de un solo incidente y que, de acuerdo con especialistas, podría comprometer el prestigio académico de estas instituciones.