Asesinan al ex alcalde de Burgos en ataque; PAN exige justicia

De acuerdo con autoridades, el cuerpo del edil municipal Jorge Galván fue localizado con una herida provocada por arma de fuego

El ex presidente municipal de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Ejido La Colmena, Tamaulipas.

Durante recorridos de seguridad en la zona centro de Burgos, elementos de la Guardia Estatal fueron notificados sobre la presencia de una persona sin vida.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Por medio de redes sociales, el ex funcionario compartió que regresaba del Estado de Nuevo León tras asistir a una carrera de caballos en el municipio de China, en compañía de uno de sus hijos.

Aparentemente, durante su trayecto se percató que era seguido por un vehículo, por lo que decidió bajarse. Al preguntarles el motivo, recibió un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.

De acuerdo con testigos, se afirmó que los tripulantes de un vehículo color blanco fueron los responsables.

Ante esto, el Partido Acción Nacional lanzó un comunicado, en el que exigen que el homicidio del ex servidor público sea esclerecido.

Las autoridades llevan a cabo las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.