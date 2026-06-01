Asesinan a trabajador tras discusión en bodega de Matamoros

De manera extraoficial, ha trascendido en redes sociales que la propiedad donde ocurrió el crimen estaría vinculada a un funcionario estatal

La noche del viernes se registró un hecho violento en una bodega de las gasolineras Franco, ubicada sobre la avenida Rigo Tovar, en Matamoros.

De acuerdo con información reciente, el homicidio se habría derivado de una discusión entre trabajadores del lugar, presuntamente originada por un conflicto menor que escaló de manera repentina.

Durante el altercado, uno de los involucrados tomó un mazo y golpeó en repetidas ocasiones a su compañero, provocándole la muerte en el sitio.

El hombre fue identificado como Edgar “A”, quien perdió la vida al interior del inmueble.

Tras los hechos, el presunto agresor huyó, por lo que se mantiene como prófugo, mientras que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

De manera extraoficial, ha trascendido en redes sociales que la propiedad donde ocurrió el crimen estaría vinculada a un funcionario estatal; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.