Asesinan a mujer dentro de capilla en Ciudad Victoria

Una de las versiones preliminares señala que dos hombres con cascos de motociclista habrían ingresado al inmueble y participado en la agresión

Una mujer de 61 años murió después de ser atacada con un arma blanca dentro de una capilla dedicada a la Santa Muerte, ubicada en la colonia Solidaridad Segunda Etapa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La víctima fue identificada como Blanca López Regalado, quien se encontraba a cargo del recinto religioso instalado en el mismo inmueble donde residía. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y el móvil del crimen continúa bajo investigación.

La víctima salió del inmueble para pedir ayuda

La agresión ocurrió el viernes 31 de julio en una propiedad localizada sobre la calle República de Belice, entre avenida México y República de Chile.

De acuerdo con la información recabada, Blanca recibió una herida en el abdomen mientras se encontraba en la planta baja del domicilio, espacio utilizado como santuario. A pesar de la gravedad de la lesión, logró salir a la calle para solicitar auxilio, pero terminó desplomándose.

Vecinos y familiares intervinieron para ayudarla y la trasladaron en un vehículo particular al Hospital General de Ciudad Victoria, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Buscan a dos hombres que portaban cascos

Una de las versiones preliminares señala que dos hombres con cascos de motociclista habrían ingresado al inmueble y participado en la agresión. Sin embargo, esta línea deberá ser corroborada mediante entrevistas, indicios y posibles grabaciones de cámaras instaladas en los alrededores.

Familiares de la víctima señalaron que desconocían si Blanca había recibido amenazas o mantenía algún conflicto previo. Tampoco se ha confirmado si el ataque estuvo relacionado con las actividades que realizaba dentro de la capilla o si se trató de un posible robo.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

Personal investigador y especialistas forenses procesaron el lugar para localizar indicios que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Las diligencias abarcaron tanto la planta baja, donde se encontraba el santuario, como la parte superior del inmueble. La autoridad también recaba testimonios entre familiares y habitantes del sector como parte de la carpeta de investigación.

Hasta este sábado 1 de agosto, no se había informado sobre la captura de los presuntos agresores. Las investigaciones continúan para establecer el móvil del homicidio y determinar la participación de las personas involucradas.