Asesinan a joven afuera de centro comercial en Reynosa

De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego, para posteriormente observar al joven herido

Un joven perdió la vida la noche de este sábado tras recibir varios impactos de bala cuando salía del centro comercial Periférico, en Reynosa, por uno de los accesos ubicados cerca de una reconocida pizzería.

El ataque generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en el sector.

Testigos escucharon al menos tres detonaciones

De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego, para posteriormente observar al joven herido.

Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de seguridad y personal de emergencia, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía investiga el ataque en Reynosa

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, acordonar el área y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y la identidad de los responsables.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la víctima ni sobre el móvil del ataque.