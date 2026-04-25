Asesina a su pareja presuntamente por celos en Reynosa

Al arribar elementos de la Fiscalía y personal del Centro de Justicia para las Mujeres, confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Lorena 'N'

Un feminicidio conmocionó la tarde de este viernes en la colonia Rodríguez, donde una trabajadora de un restaurante fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental al interior del establecimiento.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas en el negocio “La Gallina Dorada”, ubicado en el cruce de las calles Herón Ramírez y Toluca. Tras la agresión, empleados del lugar dieron aviso a las autoridades.

Al arribar elementos de la Fiscalía y personal del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Lorena “N”, de 30 años, quien laboraba como mesera.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable, Candido “N”, de 38 años y cocinero del establecimiento, intentó agredir a los agentes con un arma blanca y un objeto contundente, por lo que fue neutralizado mediante disparos y posteriormente detenido. Paramédicos lo trasladaron al Hospital General, donde permanece bajo custodia.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley.

La Fiscalía Especializada en Feminicidio integró la carpeta de investigación correspondiente y continúa recabando testimonios y videograbaciones para esclarecer los hechos. El imputado enfrentaría cargos por feminicidio y ataques a la autoridad.