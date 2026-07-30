Aseguran suministro de agua en Reynosa hasta fin de año

COMAPA informó que el abasto de agua para consumo humano está asegurado en Reynosa durante el resto del año, si la población cuida el recurso

La escasez de agua en Tamaulipas, y particularmente en la frontera de Reynosa, continúa siendo una realidad para miles de familias. No obstante, el gerente general de la COMAPA afirmó que el abastecimiento para consumo humano está garantizado durante lo que resta del año, siempre y cuando la población haga un uso responsable del agua.

Felipe de Jesús Chiw Vega explicó que la información fue confirmada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, lo que brinda certeza sobre el suministro en los próximos meses, aunque insistió en la importancia de que las lluvias continúen para incrementar los niveles de almacenamiento en las presas.

“El secretario de Recursos Hidráulicos informó que el agua para la población está garantizada, no tenemos problema de abastecimiento, no vamos a tener problemas de abastecimiento y eso nos tranquiliza cuando menos este año y esperemos que siga lloviendo y que se siga recabando más agua en las presas”, señaló.

COMAPA impulsa el reúso del agua y el pago oportuno del servicio

El funcionario agregó que el organismo operador mantiene diversos programas para hacer un uso más eficiente del recurso, entre ellos el reúso del agua y el esquema de pago por turno de servicio, con el objetivo de optimizar el abastecimiento y mantener en operación la infraestructura hidráulica.

“Rehusarla, ahorita ya estamos en la necesidad del rehúso de agua, ya no va a haber más agua, cada vez es menor, debido a ello necesitamos tener los recursos necesarios para poder atenderlos, para poder tener las bombas, los equipos, la tubería, todo lo necesario para poderles llevar el agua a su casa”, comentó.

Realizan cinco mil cortes semanales por falta de pago

Actualmente, Reynosa cuenta con un padrón de 263 mil conexiones oficiales de agua potable, aunque la cifra podría ser mayor al considerar las tomas no registradas. De ese universo de usuarios, poco más del 40 por ciento mantiene al corriente el pago del servicio, situación que llevó a la COMAPA a implementar un programa de suspensión del suministro para quienes presentan adeudos.

Chiw Vega informó que semanalmente se realizan alrededor de cinco mil cortes por falta de pago e hizo un llamado a la población a cumplir con sus obligaciones para evitar la suspensión del servicio y contribuir al funcionamiento del organismo operador.