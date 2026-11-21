Autoridades decomisaron misiles RPG, un fusil Barrett, explosivos y droga durante operativos en Miguel Alemán y Camargo.

Dos inmuebles utilizados presuntamente para almacenar armamento de alto poder, explosivos y drogas fueron asegurados durante operativos coordinados entre autoridades estatales y federales en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Las intervenciones se realizaron en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, donde las corporaciones localizaron lanzacohetes RPG, misiles, un fusil Barrett calibre .50, granadas, artefactos explosivos y aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.

Decomisan lanzacohetes RPG y fusil Barrett

Entre el arsenal asegurado destacan dos lanzacohetes RPG, acompañados de dos misiles, así como 11 armas largas y un fusil Barrett calibre .50.

También fueron localizados seis artefactos explosivos, 10 granadas de mano y tres bombas de fabricación artesanal. A este material se sumaron cargadores y cartuchos de distintos calibres.

El decomiso incluyó además 12 chalecos tácticos, un ariete y 28 artefactos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar neumáticos e impedir el desplazamiento de vehículos.

Operativo en Miguel Alemán y Camargo

Las acciones se desplegaron en dos propiedades: una ubicada en Miguel Alemán y otra en el ejido Santa Rosalía, perteneciente al municipio de Camargo.

En el operativo participaron elementos de la Coordinación General de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además del armamento y los explosivos, las autoridades aseguraron una camioneta y alrededor de 10 kilogramos de fentanilo, droga que fue puesta a disposición de las instancias correspondientes.

De acuerdo con los reportes, las propiedades eran presuntamente utilizadas por integrantes de un grupo delictivo para guardar armas, sustancias ilícitas y equipo táctico.

Todos los objetos decomisados y los inmuebles quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que realizarán las investigaciones para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento de los reportes no se habían informado detenciones relacionadas con estos aseguramientos.