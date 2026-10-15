Aseguran en San Fernando ocho mil litros de hidrocarburo

Durante el aseguramiento, las autoridades detuvieron a cuatro personas, quienes no pudieron justificar el almacenamiento ni la operación del producto

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó sobre el aseguramiento de aproximadamente ocho mil litros de hidrocarburo y la detención de cuatro personas durante un operativo realizado en el municipio de San Fernando.

Explicó que los hechos ocurrieron el martes 13 de octubre, como parte de las acciones de patrullaje del nuevo operativo desplegado en distintos municipios del estado, entre ellos Reynosa y Ciudad Victoria.

Personal de la Policía Investigadora ubicó, a la altura del ejido Tres Palos, tres puntos utilizados presuntamente para la distribución y manejo de sustancias con características de hidrocarburos.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, quienes aparentemente estarían relacionadas con el almacenamiento y posible comercialización del producto.

Govea Orozco detalló que se aseguraron alrededor de ocho mil litros de una sustancia que aparentemente sería diésel, aunque corresponderá a los peritos de Petróleos Mexicanos determinar su composición.

El combustible se encontraba en tambos con capacidad aproximada de 200 litros y en bidones. Las personas detenidas no pudieron justificar el almacenamiento ni la operación del producto, por lo que todo lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, al tratarse de posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

La autoridad federal será la encargada de establecer la procedencia del combustible, así como identificar a los propietarios del predio y de lo decomisado.