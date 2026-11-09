Aseguran cerca de 100 mil litros de hidrocarburo en Matamoros

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el origen del combustible

Un operativo encabezado por autoridades federales permitió el aseguramiento de aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo y la detención de cuatro personas en el poblado El Capote, en Matamoros.

Autoridades aseguraron combustible y vehículos en El Capote

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), las acciones fueron realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la intervención, las autoridades localizaron y aseguraron el combustible, además de diversos vehículos y equipos presuntamente utilizados para su almacenamiento y traslado, entre ellos tractocamiones, plataformas e isotanques.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el hidrocarburo y las unidades aseguradas fueron integrados a las investigaciones para determinar su procedencia y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el origen del combustible.