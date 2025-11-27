Aseguran cámaras de vigilancia ilegales en Matamoros

Las cámaras fueron retiradas inmediatamente y se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para continuar con las investigaciones

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas aseguraron dos cámaras de vigilancia que fueron instaladas ilegalmente en un poste de telefonía ubicado en calles de la colonia Moderna, de la ciudad de Matamoros.

Estas fueron detectadas durante un recorrido preventivo de vigilancia, cuando al circular sobre la avenida Galeana, esquina con la Calle 12, los uniformados se percataron de la presencia de estos dispositivos colocados en lo alto de la estructura.

Las cámaras fueron retiradas inmediatamente y se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para continuar con las investigaciones y así deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas continúa con operativos para detectar la presencia de cámaras instaladas sin autorización y que no forman parte del C5.