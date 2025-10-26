Aseguran cámara de videovigilancia clandestina en Matamoros

El aparato se encontraba instalado en un cable de telefonía, el cual estaba conectado hacia un domicilio de la colonia Infonavit Los Ángeles

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una cámara de videovigilancia colocada presuntamente de manera irregular en la colonia Infonavit Los Ángeles, como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia que realiza la corporación en distintos sectores del municipio.

El dispositivo fue localizado en la calle José Carretero, entre los cruces con Principados, instalado en un poste aparentemente de telefonía y con cableado conectado hacia una propiedad privada.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de la inspección no salió ninguna persona del domicilio para atender a los agentes, por lo que el personal procedió al aseguramiento de la cámara, de color negro.

La Guardia Estatal informó que el equipo fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones y determinar el uso y procedencia del dispositivo.